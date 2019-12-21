Ученые назвали развлечения, продлевающие жизнь

Лондон, 21 декабря. Походы в театр, кино и на выставки продлевают срок жизни. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона (UCL), результаты исследования которых опубликовал журнал The BMJ.

В эксперименте приняли участие около семи тысяч человек старше 50 лет. Британские ученые выяснили, что у тех, кто регулярно посещает различные культурные мероприятия, риск преждевременной смерти снизился на 31%, пишет «Культуромания». А для тех, кто ходил в театры, кино или музеи хотя бы два раза в год, эта цифра составила 14%.

По словам исследователей, посещение культурных мероприятий укрепляет физическое и психическое здоровье, передает «Царьград». Именно по этой причине пожилым людям очень полезно ходить на спектакли, балеты и выставки. Кроме того, специалисты рекомендуют людям в возрасте учиться играть на музыкальных инструментах, пишет «ФедералПресс».

Ранее медики рассказали, употребление каких продуктов помогает продлить жизнь. По данным врачей, долголетию способствуют некоторые овощи, рыба и ягоды. Также рекомендуется есть авокадо, мякоть кокоса, орехи и пить красное вино в умеренных количествах.

Кроме того, китайские ученые выяснили, что продлевать жизнь может острый перец чили. К такому выводу исследователи пришли, проведя несколько экспериментов над насекомыми.