Козак назвал «форточкой возможностей» транзитное соглашение между РФ и Украиной

Москва, 21 декабря. Соглашение о продолжении транзита газа, подписанное между Россией и Украиной, открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Заместитель председателя правительства назвал «форточкой возможностей» состоявшуюся между Киевом и Москвой сделку.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью — такой широкой, чтобы мы могли (решить проблемы. — Прим. ФАН)», — добавил Козак.

По мнению вице-премьера, достижение соглашения стало возможным благодаря конструктивной роли Украины.

«Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности бы не получилось», — констатировал он.

Напомним, накануне состоялось подписание протокола соглашения о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как ранее сообщил гендиректор российской корпорации Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину «хорошо сбалансированной».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза. Действующий контракт между Москвой и Киевом истекает в конце года.