Профсоюз журналистов Франции призвал СЕ обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония

Париж, 21 декабря. Международной федерации журналистов (IFJ) необходимо незамедлительно обратить внимание Совета Европы на ситуацию с сотрудниками агентства Sputnik в Эстонии, заявил член Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка.

Ранее в МИА «Россия сегодня» сообщили, что власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовными делами, если они не уволятся из агентства до 1 января 2020 года. Журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами уголовного преследования. В Таллине обосновали угрозы санкциями, которые ЕС ввел в 2014 году.

«Надеюсь, профсоюзы и Международная федерация журналистов отреагируют быстро и решительно. Им нужно обратиться к Совету Европы в Страсбурге и сделать официальное заявление на сайте этой организации», — заявил Каменка в комментарии РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя создаваемые властями республики преграды для работы представителей прессы, заявил, что Таллин боится информации и правды, которую несут журналисты Sputnik Эстония.