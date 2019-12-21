Китай показал на видео взлет клона советского истребителя

Пекин, 21 декабря. Взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong, которых называют клонами советской техники, показали в репортаже китайского телеканала CCTV7. Запись опубликовал пользователь YouTube.

Как отмечал ранее американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на источники, Shandong способен переносить до 36 боевых самолетов. Это первый китайский авианосец, построенный исключительно силами страны. Его ввели в эксплуатацию в краткие сроки.

J-15 и Shandong были приобретены Пекином у Киева. Первый создали на основе прототипа Су-33. Второй — на базе технологий авианосца Liaoning, бывшего советского «Варяга». Он относится к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский «Адмирал Кузнецов».

Напомним, в апреле китайские разработчики представили почти точную копию российского истребителя Су-35. Разница между китайской версией, получившей название Shenyang J-11D, и отечественным аналогом заключалась только в носовом обтекателе, в остальном внешние виды двух самолетов практически аналогичны.

Как отметил военный аналитик Андрей Красноперов в интервью Федеральному агентству новостей, Пекин занимается копированием чужой армейской техники и военных технологий, но у него не получается полностью повторить ее характеристики.