Клинцевич назвал «политической паранойей» санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 21 декабря. Санкции США против газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» направлены на сохранение престижа Вашингтона, однако могут привести в обратному результату. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Судя по всему, США пустились во все тяжкие, пойдя на беспрецедентные меры ради сохранения своего престижа. Но такими действиями можно только достичь обратного результата. Введение санкций против своих ближайших союзников по НАТО — Германии и Турции — означает полную потерю чувства реальности. Это своего рода политическая паранойя. США перечеркивают правила, по которым человечество жило столетиями, что очень и очень опасно», — сказал российский сенатор.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал одобренный Сенатом закон об оборонном бюджете на 2020 год. Документ обязывает американскую администрацию ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», передает «Царьград».

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что европейские партнеры РФ по «Северному потоку — 2» обсудят санкции с Минфином США. В ходе консультаций представители европейских компаний намерены выяснить, когда и в каком объеме начнут действовать ограничения, передает НСН.