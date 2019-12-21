В Киеве назвали газовое соглашение РФ и Украины поражением Вашингтона

Киев, 21 декабря. Газовое соглашение между Москвой и Киевом стало поражением политики Вашингтона, об этом заявил украинский журналист Игорь Гужва.

По мнению главного редактора «Страна.ua», победителями из этой ситуации вышли Россия и Украина, а США не смогли добиться желаемого результата.

«Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были», — написал Гужва в Facebook.

Для этого США приняли пакет санкций, который был включен в американский оборонный бюджет. В этой ситуации главное, что выиграла Россия, — это гарантии поставок газа в Европу, украинская сторона также осталась в выигрыше, добавил журналист.

Напомним, вечером 20 декабря был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как ранее сообщил гендиректор российской корпорации Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.