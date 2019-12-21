Дубовицкая поделилась с Кудрявцевой самым личным

Москва, 21 декабря. Бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая откровенно поговорила с коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой о передаче, муже, средстве от усталости и сделала неожиданное признание.
Основательница и ведущая известной юмористической передачи стала героиней шоу «Секрет на миллион», в котором согласилась на честный разговор о личном.
Дубовицкая призналась, что, родившись в семье филолога и биолога, она никогда не интересовалась ни одной из этих областей и в девятом классе решила связать жизнь с журналистикой.
Путь к мечте она начала, устроившись работать на радио. Там молодая Дубовицкая чувствовала себя прекрасно, узнавала множество артистов и училась находить с ними общий язык.
В конце 1980-х она решила попробовать силы на телевидении и придумала «Аншлаг». Программа выходит в эфир на протяжении практически 30 лет. За эти годы ведущая подружилась со многими артистами, среди которых кого-то уже нет в живых.
«Прошло время — не звонит, звоню сама — не берет», — с грустью рассказала гостья о том, как не успела попрощаться с Михаилом Задорновым.
В разговоре с Кудрявцевой Дубовицкая поделилась и подробностями личной жизни. Она рассказала, что много лет замужем за доктором физико-математических наук и счастлива в браке. У пары есть взрослая дочь и внучка.
Бороться с усталостью и стрессом 70-летней ведущей, как и многим женщинам, помогает шопинг.
«Прихожу домой и думаю: зачем я купила эту тряпку?» — призналась ведущая.
Кудрявцева отметила, что Дубовицкая не любит откровенничать, поэтому молодая коллега выразила собеседнице благодарность за то, что та пошла на диалог.
«Регина бережет личную жизнь своих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все же редакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она не говорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня», — цитирует Кудрявцеву Teleprogramma.pro.