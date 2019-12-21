Донбасс, 21 декабря. Армия Киева ведет огонь по ДНР из тяжелого вооружения. СБУ «кошмарит» мирных жителей республики. Всплеск мародерства украинских военных фиксируется в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, включая столицу, обстреляны украинскими силовиками с применением тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Вооруженные силы Украины стреляли из 82-мм и 120-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гранатометов. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

СБУ вербует мирных граждан ДНР

Как рассказал военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин, полученные защитниками республики разведданные свидетельствуют о том, что сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте Марьинка проводится вербовка водителей-перевозчиков. Водителей заставляют проходить принудительное анкетирование, используя психологическое воздействие. Анкеты заполняются в комнате без доступа к дневному свету, в присутствии двух вооруженных людей. Вопросы анкеты включают в себя предоставление данных о предыдущей и текущей занятости, наличии родственников по обе линии фронта. Также необходимо ответить, где человек находился в период активных боевых действий в 2014 году.

После заполнения анкеты сотрудники СБУ угрожают, что, если данные в анкете окажутся недостоверными, правоохранительные органы Украины имеют право на применение силовых методов воздействия к родственникам перевозчика. Как уточняет полковник Басурин, применению психологических методов воздействия при допросах и других действиях сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины учили на закрытой части конференции «Поддержка управления миграцией и приюта в Украине», проведенной накануне в Херсоне и финансируемой Евросоюзом.

Народная милиция ДНР не исключает, что в действиях по запугиванию населения участвуют и военнослужащие 28-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Марьинке. Представители этого соединения занимаются задержаниями и обысками транспортных средств, следующих в сторону Украины из республики. Незаконные действия военных проводятся с целью обвинения водителя и пассажиров в сепаратизме и их принуждения к соглашению на вербовку.

Радикалы готовят провокации

Разведкой оборонного ведомства ДНР получена информация о том, что представители праворадикальных организаций готовят очередную провокацию в зоне ООС. В нескольких областных подгруппах Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) проводились мероприятия по отбору бывших участников боевых действий в Донбассе для создания провокационных ситуаций в зоне ООС. Всех отобранных лиц отправили тренироваться в лагерь под Черкассами.

Прибывших националистов обучали взрывному делу и навыкам минирования местности. Главным руководителем являлся боевик «Правого сектора», работающий под позывным «Студент». Подготовленные группы планируется направить в зону конфликта для минирования объектов и территории в тылу украинских бригад ВСУ. Цель таких действий — внести неразбериху и вызвать панику среди рядового состава украинской армии.

Личный состав ВСУ грабит мирное население

В Луганской области отмечается рост жалоб мирного населения на военнослужащих ВСУ, занимающихся мародерством и разграблением чужого имущества. Как сообщает спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, только на солдат из 46-й десантно-штурмовой бригады за неделю подано восемь жалоб со стороны мирных жителей. Однако полиция по семи заявлениям отказала в возбуждении уголовных дел, не желая подтверждать выявленные факты грабежей и хищений чужого имущества. Только по одному факту ведется следствие — разбойное нападение на частного предпринимателя, имеющего свой бизнес в Станице Луганской. Военнослужащие бригады сами признаются в том, что в преддверии новогодних праздников растут поборы командиров и задерживаются положенные материальные выплаты.

Аналогичная ситуация сложилась и в других населенных пунктах Луганской области, где за неделю подано около 200 заявлений на незаконные действия личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ. Видимо, скорая ротация вынуждает преступников в погонах обворовывать местное население ускоренными темпами. Полицией зафиксировано воровство вещей из частных домов, а также кражи аккумуляторов и телефонов из салонов автомобилей. По указанным заявлениям к уголовной и административной ответственности привлечено более 20 военнослужащих бригады.

1 Организация запрещена на территории РФ.