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Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит подрывы частей ВСУ, СБУ бесчинствует под Донецком

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Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит подрывы частей ВСУ, СБУ бесчинствует под Донецком

Донбасс, 21 декабря. Армия Киева ведет огонь по ДНР из тяжелого вооружения. СБУ «кошмарит» мирных жителей республики. Всплеск мародерства украинских военных фиксируется в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, включая столицу, обстреляны украинскими силовиками с применением тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Вооруженные силы Украины стреляли из 82-мм и 120-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гранатометов. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

СБУ вербует мирных граждан ДНР

Как рассказал военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин, полученные защитниками республики разведданные свидетельствуют о том, что сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте Марьинка проводится вербовка водителей-перевозчиков. Водителей заставляют проходить принудительное анкетирование, используя психологическое воздействие. Анкеты заполняются в комнате без доступа к дневному свету, в присутствии двух вооруженных людей. Вопросы анкеты включают в себя предоставление данных о предыдущей и текущей занятости, наличии родственников по обе линии фронта. Также необходимо ответить, где человек находился в период активных боевых действий в 2014 году.

Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит подрывы частей ВСУ, СБУ бесчинствует под Донецком

После заполнения анкеты сотрудники СБУ угрожают, что, если данные в анкете окажутся недостоверными, правоохранительные органы Украины имеют право на применение силовых методов воздействия к родственникам перевозчика. Как уточняет полковник Басурин, применению психологических методов воздействия при допросах и других действиях сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины учили на закрытой части конференции «Поддержка управления миграцией и приюта в Украине», проведенной накануне в Херсоне и финансируемой Евросоюзом.

Народная милиция ДНР не исключает, что в действиях по запугиванию населения участвуют и военнослужащие 28-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Марьинке. Представители этого соединения занимаются задержаниями и обысками транспортных средств, следующих в сторону Украины из республики. Незаконные действия военных проводятся с целью обвинения водителя и пассажиров в сепаратизме и их принуждения к соглашению на вербовку.

Радикалы готовят провокации

Разведкой оборонного ведомства ДНР получена информация о том, что представители праворадикальных организаций готовят очередную провокацию в зоне ООС. В нескольких областных подгруппах Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) проводились мероприятия по отбору бывших участников боевых действий в Донбассе для создания провокационных ситуаций в зоне ООС. Всех отобранных лиц отправили тренироваться в лагерь под Черкассами.

Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит подрывы частей ВСУ, СБУ бесчинствует под Донецком

Прибывших националистов обучали взрывному делу и навыкам минирования местности. Главным руководителем являлся боевик «Правого сектора», работающий под позывным «Студент». Подготовленные группы планируется направить в зону конфликта для минирования объектов и территории в тылу украинских бригад ВСУ. Цель таких действий — внести неразбериху и вызвать панику среди рядового состава украинской армии.

Личный состав ВСУ грабит мирное население

В Луганской области отмечается рост жалоб мирного населения на военнослужащих ВСУ, занимающихся мародерством и разграблением чужого имущества. Как сообщает спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, только на солдат из 46-й десантно-штурмовой бригады за неделю подано восемь жалоб со стороны мирных жителей. Однако полиция по семи заявлениям отказала в возбуждении уголовных дел, не желая подтверждать выявленные факты грабежей и хищений чужого имущества. Только по одному факту ведется следствие — разбойное нападение на частного предпринимателя, имеющего свой бизнес в Станице Луганской. Военнослужащие бригады сами признаются в том, что в преддверии новогодних праздников растут поборы командиров и задерживаются положенные материальные выплаты.

Донбасс сегодня: «Правый сектор» готовит подрывы частей ВСУ, СБУ бесчинствует под Донецком

Аналогичная ситуация сложилась и в других населенных пунктах Луганской области, где за неделю подано около 200 заявлений на незаконные действия личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ. Видимо, скорая ротация вынуждает преступников в погонах обворовывать местное население ускоренными темпами. Полицией зафиксировано воровство вещей из частных домов, а также кражи аккумуляторов и телефонов из салонов автомобилей. По указанным заявлениям к уголовной и административной ответственности привлечено более 20 военнослужащих бригады.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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