Москва, 21 декабря. Подконтрольные беглому олигарху Михаилу Ходорковскому СМИ активно продвигают фейки о якобы 95-миллиардных затратах на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов». На недостоверный материал обратили внимание неравнодушные пользователи Сети, которые поспешили разоблачить очередной вброс.

«МБХ-медиа» подхватило и растиражировало новость «Коммерсанта» о том, что Москва планирует потратить на ремонт тяжелого авианесущего крейсера, на котором не так давно случился пожар, огромные суммы. При том, что эту информацию опроверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«[Пожар] не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера», — подчеркнул он.

Стоит отметить так же и то, что стоимость строительства нового крейсера обошлась бы в примерно 110 миллиардов рублей. В связи с чем ремонт на сумму 95 миллиардов рублей, о котором заявило «МБХ-медиа», попросту нецелесообразен, указывает «Политика Сегодня».

Интернет-пользователи раскритиковали Ходорковского и подконтрольные ему СМИ за некомпетентность. Они подчеркнули, что олигарх и журналисты, продвигающие фейки, даже не попытались разобраться в вопросе восстановления военный техники. Шквал критики вызвали также и рассуждения СМИ о том, куда бы Россия могла потратить упомянутые суммы.

Напомним, возгорание произошло на борту крейсера, когда тот находился на ремонте в мурманском доке. По информации Северного флота РФ, в результате происшествия пострадали десять военнослужащих. Всем им незамедлительно была оказана медицинская помощь.

На сегодняшний день у Ходорковского под контролем находится полноценная сеть из регулярной прессы, интернет-изданий, журналистов-«расследователей», блогеров и Telegram-каналов. Их главной задачей является защита и продвижение интересов сбежавшего из страны олигарха, а также продвижение антироссийской повестки.