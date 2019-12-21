Евросоюз возмущен санкциями США против «Северного потока — 2». События дня. ФАН-ТВ

Газовый вопрос решен Газовые споры России и Украины, судя по всему, подходят к завершению. Страны наконец пришли к компромиссу и договорились о новом контракте. Чтобы не прекращать транзит голубого топлива, соглашение планируется подписать до 29 декабря. Его заключат на пять лет. Один из важных пунктов для Украины — возможность продления контракта на 10 лет. Сейчас, согласно договоренностям, объем транзита за весь период составит 225 млрд куб. м. И, конечно, сделка невозможна с какими-либо претензиями. А их за все время накопилось немало. Как отметили главы «Газпрома» и «Нафтогаза», они отзовут все иски и не будут подавать новые. Но до этого, по решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен будет выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов. Одним словом — вопросов предстоит решить немало. Но по сравнению с прошлыми «газовыми спорами» — это финальные моменты. Буквально до вчерашнего дня вопрос о сделке находился в подвешенном состоянии. Одна из важных тем, которую необходимо было утвердить — срок заключения контракта. Россия настаивала на годовом соглашении, Украина же на 10-летнем. А, вот, сегодня речь зашла и о прямых поставках газа на Украину. Но это уже вопросы будущего.

Евросоюз против санкций США А США, напротив, пытаются ввязаться в газовую войну. Они наложили санкции на компании, которые занимаются строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Помимо того, что Вашингтон как всегда хочет навредить Москве, цель у него еще и корыстная. Он навязывает Европе свой сжиженный газ, который обойдется странам гораздо дороже трубопроводных поставок из России. Как отметили в Министерстве иностранных дел нашей страны, европейцы остаются в проигрыше по всем статьям. «В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО», — заявили в Министерстве иностранных дел России. Против нового «черного списка» уже выступил Евросоюз, а правительство Германии назвало санкции вмешательством в дела Европы. Но как отметили в МИД России, никакие ограничения не перекроют газ двум проектам. Строительство газопроводов продолжится и похоже США оказали санкциями себе же медвежью услугу. Некоторые компании решили сдать работы раньше срока.