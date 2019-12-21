Вопрос по долгу Украины перед РФ не связан с урегулированием по газу, заявил Козак

Москва, 21 декабря. Вопрос по долгу Украины перед Россией по евробондам в 3 млрд долларов не связан с урегулированием по газу, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий», — отметил Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что суть достигнутых договоренностей между РФ и Украиной заключается в том, чтобы подписать мировое соглашение по газовым спорам. Если бы к этому вопросу привязали другие проблемы, то достигнуть договоренностей не удалось бы, заключил Козак.

Напомним, вечером 20 декабря был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как ранее сообщил гендиректор российской корпорации Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что корпорация урегулирует судебные претензии с украинским «Нафтогазом» до 29 декабря. В «Газпроме» рассказали, что к этой дате также будут урегулированы антимонопольные претензии с украинским правительством.