Анкара, 21 декабря. Анкаре не следует отправлять свои войска в Ливию, необходимо продумать все возможные варианты и подготовить план, заявил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хакки Пекин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить помощь связанному с террористами так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Однако разведчик посоветовал Эрдогану не спешить и изучить ситуацию.

«Сейчас не нужно отправлять в Ливию турецкие войска, но надо продумать все возможные варианты и подготовить стратегию. Пока неизвестно, что будет происходить в Ливии», — заявил генерал в комментарии Aydinlik Gazetesi.

Пекин напомнил, что большую часть территории Ливии контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Главарь террористов ПНС Ливии Файез Саррадж гарантирует Турции сохранение важного меморандума о Восточном Средиземноморье. Документ обеспечит поступление значительных сумм в бюджет Турции от продажи нефти. Однако разведчик не исключил, что Саррадж может проиграть войну.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии, которое неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1, попросит ее об этом. Турецкие военные помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии.

ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» по освобождению Ливии от террористов. В апреле текущего года стартовал новый этап операции ― освобождение Триполи от подконтрольных ПНС Ливии бандформирований и террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.