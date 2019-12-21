В Коми ветеран Великой Отечественной войны живет в аварийном жилье

Сыктывкар, 21 декабря. Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Туробова живет в Сыктывкаре в аварийном доме №31, расположенном в районе Дырнос, расселять который планируют не раньше 2026 года. Помочь ветерану пытаются в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Коми. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала Елена Иванова, руководитель исполкома организации.

Зимой температура в квартире 91-летней женщины не поднимается выше десяти градусов тепла. Многоквартирное двухэтажное деревянное здание, признанное аварийным, в ближайшее время расселить не смогут, а жить в нем невозможно уже сейчас, тем более пожилому человеку.

«К нам обратилась дочь Екатерины Туробовой. Она проживает вместе с ней в этой квартире. Мы сразу же отреагировали на сигнал и выехали на место. Слова женщин подтвердились, мы зафиксировали все недостатки жилья», — рассказала Иванова.

Как выяснилось в ходе проверки, квартира пенсионерок расположена на первом этаже здания. А прямо над фундаментом образовалась огромная щель, в которую спокойно входит рука взрослого мужчины. Именно через эту щель в квартиру проникает ветер и холод.

«На полу нельзя оставлять ничего совершенно, — посетовала Туробова. – Все моментально замерзает».

Переселения в новый дом жильцам предстоит ждать еще шесть лет. Дождется ли этого 91-летняя женщина, неизвестно, а пока она вынуждена жить в невыносимых условиях.

Общественники, пытающиеся помочь пенсионерке, отмечают, что из-за положений законодательства злополучную стену нельзя отремонтировать.

«Сделать капитальный ремонт в здании нельзя, потому что дом уже признан аварийным, — объяснила Иванова. – Мы сейчас ищем другие способы помочь жильцам. Уже обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Там пообещали рассмотреть вопрос и взять его на контроль».

Кроме того, по словам активистов ОНФ, в министерстве собираются подключить к ситуации и администрацию Сыктывкара.