Раскаяние «фигуранта» Губайдулина не попало в фильм «Новой газеты» о беспорядках в Москве

Москва, 21 декабря. «Новая газета» в своем фильме «Фигуранты», который посвящен арестованным в связи с летними массовыми беспорядками в Москве, манипулирует информацией, вырезая неугодные слова. Например, так произошло с признанием Айдара Губайдулина, который рассказал, что сожалеет о брошенной в полицейского бутылке.

Напомним, во время незаконной акции, прошедшей в столице 27 июля, Губайдулин швырнул пластиковую бутылку в правоохранителя. Нарушителя задержали в ночь на 9 августа. Басманный суд Москвы арестовал молодого человека до 9 октября, однако в сентябре меру сменили на подписку о невыезде, поскольку обвинение смягчило статью для Губайдулина.

Воспользовавшись ситуацией, молодой человек трусливо сбежал в Литву, где с помощью знакомых планировал скрыться от правосудия. Об этом сам фигурант рассказывал признанному иноагентом изданию «Радио свобода».

«У меня было несколько стран на выбор, и Литва была самым простым. Здесь схема по предоставлению убежища обкатана, были люди, которые были готовы помочь с этим», — признался Губайдулин.

В октябре Губайдулина объявили в международный розыск, а в ноябре он дал интервью «Новой газете». Именно ту беседу использовало издание в «Фигурантах», при этом из фильма вырезали кусок, в котором Губайдулин говорит, что не стал бы бросать бутылку в полицейского во второй раз.

«Я бы однозначно стал выходить на митинги, просто я бы не стал ничего кидать и держал бы себя в руках», — заявил юноша, отвечая журналистке, спросившей, пошел ли бы он на митинг, если бы знал, чем все закончится.

Аналогичное заявление Губайдулин делал в беседе с «Радио свобода», пишет «Политика сегодня».

«История не терпит сослагательных наклонений, но, да, если бы я оказался сейчас в той же ситуации, зная, чем это грозит, я бы, конечно, не стал эту бутылку кидать», — рассказал он.

Помимо Губайдулина, в фильме «Новой газеты» рассказывается и о других участниках массовых беспорядков, которые уже понесли наказание или еще ожидают решения суда. Например, в «Фигурантах» идет речь о Егоре Жукове, который получил условный срок за призывы экстремистского характера. Искажая информацию, «Новая газета» пытается представить законно наказанных участников массовых беспорядков как невинных жертв.