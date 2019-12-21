Зимнее солнцестояние 2019: когда, приметы, поверья, ритуал на любовь, заговор на желание

В воскресенье, 22 декабря, наступит самый короткий день в году в Северном полушарии, а предшествующая ему ночь будет самой длинной. Называется этот день зимним солнцестоянием. С ним связаны многовековые традиции и мистические практики. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Что такое зимнее солнцестояние

В 2019 году зимнее солнцестояние (его еще называют солнцеворотом) произойдет 22 декабря, в 7 часов 19 минут по московскому времени. Это важное астрономическое явление, когда Солнце максимально удаляется от небесного экватора, а угол наклона земной оси относительно светила имеет наибольшее значение. Зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы. В полдень Солнце поднимется над горизонтом на минимальную высоту. Зато после зимнего солнцестояния ночи будут уменьшатся, а дни, напротив, — увеличиваться.

Традиции празднования в разных культурах

Издавна зимнему солнцестоянию придавали особое значение многие народы и культуры. Древние славяне, например, считали, что в этот день злые духи приходят к людям, чтобы напитаться живой энергией. Чтобы их отогнать, наши предки развешивали в своих домах еловые ветки, запах которых, как они считали, отпугивает темные силы.

С наступлением темноты люди жгли на центральной площади своих поселений большой ритуальный костер, веря, что его пламя помогает родиться новому солнцу. Позже славяне стали отмечать в день зимнего солнцестояния рождество Коляды — ипостаси одного из главных славянских божеств — Даждьбога, олицетворявшего солнце. И празднование проходило с размахом, с переодеваниями, песнями, плясками и обильным застольем. Верили, что чем веселее пройдут встречи Коляды, тем благосклоннее Бог нового солнца будет к людям.

У германских народов праздник в честь зимнего солнцестояния назывался Йоль. Они верили, что в этот день возрождается Король дуба или Солнечный король, дарующий жизнь. Он согревал замерзшую землю и пробуждал жизнь в семенах, хранившихся в ее лоне всю зиму. Предки современных скандинавов в этот праздник тоже жгли костры, ходили друг к другу в гости, дарили подарки, устраивали застолья и совершали ритуалы на счастливую жизнь и богатый урожай. Позже, с установлением христианства, многие традиции празднования зимнего солнцестояния были перенесены на рождественские гуляния, как, например, славянские колядки.

В древнем Иране, где был распространен зороастризм, в самую длинную ночь в году отмечали Ялду — праздник, посвященный рождению Митры, древнего бога солнца. Люди старались не спать и не оставаться в одиночестве, дабы с ними не произошло неприятностей, поскольку пока Митра набирает силы, на земле царствуют разрушительные силы во главе с Анхрой Майнью. Символом Ялды считаются арбуз и гранат, зерна которых в день зимнего солнцестояния обладают целительной силой. А еще верили, что если встретить рассвет с возлюбленным, то это укрепит отношения.

В Китае праздник зимнего солнцестояния называется Дунчжи и считается семейным. Издревле его связывают с балансом женской и мужской энергий и началом нового цикла жизни всего сущего.

В ведической культуре к зимнему солнцестоянию тоже относились с особым почитанием. Считалось, что с этого дня начинается уттараяна — светлая половина года, завершающаяся летним солнцестоянием. В первый день уттараяны просыпаются полубоги и начинают помогать людям осуществлять их намерения. Всем делам, запланированным сегодня, будет сопутствовать успех в ближайшие шесть месяцев. Более того, это самый благоприятный период для больших начинаний, свадеб, путешествий, приобретений и так далее.

Приметы и поверья зимнего солнцестояния

Согласно народным приметам, какая погода в день зимнего солнцестояния, такая будет и 31 декабря. А еще верили, что если в период с 22 по 25 декабря солнечно, то будет поздняя весна и с посевами нельзя торопиться — заморозки все испортят. И наоборот — если в эти дни пасмурно, то весна обещает быть ранней, а год — урожайным.

В день зимнего солнцестояния огню придавали очистительную силу. Возможно, жечь костер посреди площади сегодня вряд ли кто станет, а вот зажечь дома свечи — хорошая дань традиции. Также в этот день наши предки устраивали банные процедуры, чтобы избавиться от скверны. Почему бы и нам сегодня не принять расслабляющую ванну, чтобы привести тело и дух в порядок?

Совет астролога

В этот день все имеет значение: мысли, слова, чувства, желания, поступки. Уделите время для духовных практик, молитв и медитаций.

Современные астрологи советуют в день зимнего солнцестояния избавиться от ненужных вещей в доме и ненужных мыслей и чувств в душе. Полезно составить список того, что принесло негативные эмоции в уходящем году, закончить его словами «Я прощаю и отпускаю все, что произошло» и сжечь. Такой ритуал должен освободить в вашей жизни место для чего-то нового и позитивного. А чего нового вы хотите достичь в ближайший год — напишите на другом листе и сохраните до конца 2020 года, призвав высшие силы помочь добиться задуманного.

Ритуал на любовь

В ночь зимнего солнцестояния одинокие люди имеют шанс привлечь в свою жизнь вторую половинку. Для этого нужно максимально подробно описать на листе бумаги, каким должен быть ваш идеальный партнер — от внешних качеств и черт характера до увлечений и жизненных принципов. Когда список будет готов, нужно прочесть его вслух, представляя человека, которого вы описали. А потом этот лист бумаги нужно спрятать, а еще лучше — сжечь, позволив Вселенной заняться исполнением вашего запроса.

Обряд на исполнение желания

Есть еще такой безобидный обряд на исполнение заветного желания. В день зимнего солнцестояния нужно купить в цветочном магазине семя любого растения, принести домой, положить в смоченную водой тряпочку и прошептать заговор:

«Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь».

Когда семя прорастет, нужно пересадить его в горшок с землей и поливать каждый день в течение недели. А весной нужно пересадить растение под любое не засохшее дерево и ждать… Говорят, желание сбывается уже через месяц.