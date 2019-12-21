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Лавров рассказал о содержании письма Трампа про отношения с Россией

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Лавров рассказал о содержании письма Трампа про отношения с РоссиейМосква, 21 декабря. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности продолжать поиск путей решения проблем в двусторонних отношениях России и Америки. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент США Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы [Америка] готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сообщил министр.

10 декабря Лавров и Трамп встретились в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы российского МИД в США. Также представитель России провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео. Лавров отметил, что встреча с главой Белого дома прошла «в атмосфере взаимопонимания», передает «Ридус», однако о достижении конкретных договоренностей не сообщил.

Трамп в свою очередь назвал встречу с Лавровым «очень хорошей» и заявил, что они «обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и «вмешательство в выборы». Также глава США добавил, что ждет продолжения диалога в ближайшем будущем.

Источник: РИА Новости
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