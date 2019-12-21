Видеокамеры и «прослушку» нашли в спортклубе Порошенко

Киев, 21 декабря. Видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию, а также устройства для «прослушки» в раздевалках были найдены во время обысков в спортивном клубе «5 элемент», принадлежащем бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований (ГБР) страны.

Обыски в спортклубе в Киеве ГБР проводило совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, фигурантом которых стал экс-глава государства.

Конечным бенефициаром «5 элемента» является не только Порошенко, но и бывший депутат от его фракции Игорь Кононенко.

Как заявил юрист Андрей Портнов, помимо видеокамер в раздевалках спортклуба установлена была также «прослушка». Специалисты изъяли оборудование, которое снимало и подслушивало посетителей.

«Спокойны могут быть лишь те спортсмены, которые уходили из спортклуба, не посещая раздевалку и душ», — отметил юрист.

На информацию о находке ГБР и СБУ уже возмущенно отреагировали клиенты спортклуба.

«После такого, думаю, не только я, но и все клиенты спортклуба переосмыслили свое там пребывание», — заявила политолог Елена Дьяченко в Facebook.

Отметим, что накануне обыски прошли не только в «5 элементе». Правоохранители пришли также в офис партии экс-президента страны «Европейская солидарность».

Как заявил глава ГБР Роман Труба, в настоящее время речь идет о 15 уголовных делах, фигурантом которых является Порошенко. По каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, работают всего семь следователей.

Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения.