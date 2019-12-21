Главные новости 21 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 декабря.

Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2», экстренно приостановила работу. Подрядчик «Северного потока – 2» приостановил работу.

Василий Небензя охарактеризовал итоги заседания СБ ООН по Сирии фразой «победителей нет, есть только проигравшие». Небензя рассказал о проигравших после заседания СБ ООН по Сирии.

Компания Allseas, укладывающая трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работы, испугавшись санкций США. Эксперт объяснил, как повлияет приостановка работы подрядчика на «Северный поток — 2».

«Слуга народа» устроила новогодний корпоратив, который вызвал негативную реакцию у пользователей украинского сегмента Интернета. Украинцы назвали «пиром во время чумы» новогодний корпоратив партии Зеленского.

Минфин США объявил, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступают в силу немедленно. Минфин США разъяснил применение санкций против «Северного потока — 2».

Федеральное агентство новостей рассказывает, кому и на сколько повысят пенсии и пособия в новом 2020 году. Как изменятся пенсии и пособия с 1 января 2020 года.

Она пошутила, что вскоре Соединенные Штаты «потребуют немедленно прекратить дышать», и многие страны этот приказ выполнят. Захарова резко отреагировала на санкции США против «Северного потока — 2».

В Сети зрители шоу «Голос» обсуждают выступление певицы Рагды Ханиевой, наставником которой является Сергей Шнуров. Выступление подопечной Шнурова на «Голосе» вызвало недовольство зрителей.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) оказали помощь 250 жителями САР. Военные РФ выдали гуманитарную помощь беженцам в сирийской провинции Тартус.

Журналисты китайского издания Sohu не исключили, что действия Москвы могут вскрыть махинации Вашингтона с золотым запасом. Китайские СМИ не исключили, что действия РФ выведут скрывающих золото США на чистую воду.