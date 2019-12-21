Лавров не оценил предложенные Киевом для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Москва, 21 декабря. Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе предложила три участка «в чистом поле», которые не окажут значительного влияния на безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат не оценил предложенные Киевом «варианты».

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявлял, что киевские власти готовятся в ближайшее время предложить три новые точки для разведения сил в и средств в Донбассе. Дипломат отметил, все они будут иметь значительное и большое гуманитарное значение, напоминает «Газета.ru».

Лидеры «нормандской четверки» на переговорах 9 декабря в Париже приняли решение продолжать следовать Минским соглашениям в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и, в частности, осуществить разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.

Несмотря на договоренности, вооруженные силы Украины продолжают стягивать военную технику на свои позиции.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В апреле власти страны начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала конфликта погибли более трех тысяч мирных жителей, число раненых по обе линии соприкосновения, по данным миссии, превышает 7 тыс. человек. Количество жертв продолжает увеличиваться.