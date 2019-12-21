Сирия, 21 декабря. В Идлибе убит полевой командир альянса «Тахрир аш-Шам». Курдские боевики насильно завербовали в отряды десять местных жителей на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по местам скопления радикалов в Алеппо, в южной части провинции Идлиб и поддерживают продвижения отрядов САА в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Идлибе, в Латакии придприняли вторую попытку продвинуться к поселку Аль-Хадад.

Армия Турции и союзные силы: потеряли одного полевого командира на севере Алеппо при покушении, предположительно организованном курдскими радикалами.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в нападении на боевика SDF в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе оттеснены сирийской армией к деревне Саяд, потеряли полевого командира.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке провели рейд, потеряли одного боевика, подорвавшегося на мине, а также завербовали на севере провинции десять человек.

Провинция Латакия

В районе гор Аль-Акрад на северо-востоке провинции возобновлена работа ВКС РФ и ударных вертолетов ВВС Сирии после серии провокаций со стороны радикалов. Как сообщает агентство Masar Press, на опорные пункты альянса «Тахрир аш-Шам» и джихадистов из «Исламской партии Туркестана»¹ были сброшены с воздуха бомбы.

Отряды Сирийской арабской армии (САА) предприняли еще одну попытку продвинуться у деревни Аль-Хадад в районе курдских гор и обменялись ударами с джихадистами. Наступление армии в этом направлении также прикрывает с воздуха российская авиация, которая наносит удары по высотам курдских гор, где расположен оккупированный радикалами город Кабана.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии совершили вылет на юг Алеппо к деревне Шейх-Салман, где скрываются радикалы «Тахрир аш-Шам». Самолеты нанесли точечные удары по опорным пунктам и укрытиям боевиков в ответ на утренний обстрел жилых кварталов города Алеппо: в ходе ракетного обстрела радикалам удалось нанести значительный ущерб жилому комплексу. Четыре жителя района Хамдания также скончались, несколько получили ранения.

Сирийская обсерватория по правам человека передает, что один из членов протурецкого ополчения был убит сегодня днем в районе города Джераблус. Неизвестные расстреляли его автомобиль из автоматов у контрольно-пропускного пункта в въезде в город, после чего скрылись. В нападении подозревают курдские боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Как передает новостное агентство Step News, сирийская армия и отряды союзных сил продвинулись к поселку Саяд и выбили боевиков из поселков Тель-Дам и Сараджа, на юго-востоке провинции. Отмечается что радикалы ведут огонь по позициям сирийской армии из противотанковых ракетных установок. Информации о потерях в рядах военнослужащих на данный момент нет.

Источники, приближенные к боевикам оппозиции заявили, что у поселка Абу-Каба радикалам удалось отразить наступление правительственных сил и уничтожить одну пулеметную установку ракетным залпом.

На востоке провинции прогремел взрыв в районе поселка Аль-Рафа. Как сообщает Step News, взрыв был вызван самодельной бомбой, установленной в автомобиле полевого командира «Тахрир аш-Шам». Наиболее вероятно, что бомбу установили члены конкурирующей за сферы влияния в провинции боевики «Хуррас ад-Дин»¹, члены бывшей союзной группировки «Джейш аль-Изза» или «спящая ячейка» ИГИЛ. Информации о других пострадавших при взрыве автомобиля не поступало.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), отряд радикалов группировки «Ансар аль-Таухид» открыл огонь из артиллерии по линиям обороны сирийской армии у поселка Барнанн и Аль-Шад.

Провинция Хасака

По данным портала Alk Habour, в результате взрыва мины в районе города Тель-Тамер на северо-западе провинции был убит один из боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Предположительно, мину установили во время вылазки боевики ИГИЛ. Как сообщает источник, после нападения курды провели в районе рейд и прочесали окрестности.

Источник также сообщил, что в поселке Салихия курдские радикалы провели рейд и задержали десять молодых людей, которых отвезли в учебно-тренировочный лагерь в рамках вербовки новобранцев в свои ряды. Тем не менее набор новобранцев в SDF проходит далеко не на добровольной основе – боевики ввели на оккупированных ими территориях штраф за отказ от прохождения воинской службы в их «Отрядах народной самообороны» (YPG).

1 Организация запрещена на территории РФ.