Появились фото с места смертельного ДТП с фурой в Курганской области

Курган, 21 декабря. Смертельная авария произошла в Белозерском районе Курганской области. Жертвами ДТП стали три человека, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, легковой автомобиль ВАЗ-2109 и фура столкнулись на трассе Р-254 недалеко от села Тебенякское. В результате аварии погибли три женщины и пострадал пятилетний ребенок. Его доставили в Белозерскую ЦРБ.

Ранее ФАН опубликовал фотографии страшного ДТП в Косихинском районе Алтайского края. Жертвами аварии стали пят человек.