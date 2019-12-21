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Появились фото с места смертельного ДТП с фурой в Курганской области

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Появились фото с места смертельного ДТП с фурой в Курганской области

Курган, 21 декабря. Смертельная авария произошла в Белозерском районе Курганской области. Жертвами ДТП стали три человека, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Появились фото с места смертельного ДТП с фурой в Курганской области

По данным ФАН, легковой автомобиль ВАЗ-2109 и фура столкнулись на трассе Р-254 недалеко от села Тебенякское. В результате аварии погибли три женщины и пострадал пятилетний ребенок. Его доставили в Белозерскую ЦРБ.

Три человек погибли в ДТП с фурой в Курганской области

Ранее ФАН опубликовал фотографии страшного ДТП в Косихинском районе Алтайского края. Жертвами аварии стали пят человек.

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