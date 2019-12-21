Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

Киев, 21 декабря. Вооруженные силы Украины, несмотря на договоренности об установлении перемирия и отведении войск от линии соприкосновения в Донбассе, продолжают стягивать военную технику на свои позиции. Видео переброски вооружения опубликовал в Сети очевидец.

По его словам, железнодорожный состав он увидел на одной из станций по пути в Донбасс.

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.

Интернет-пользователь обратил внимание, что не все в Киеве «дышат ненавистью» к жителям Донецкой и Луганской народных республик, многие поддерживают их.

На кадрах видео можно заметить советские боевые машины, танки, армейские автомобили, мобильные госпитали и многое другое.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Только этой осенью сторонам удалось начать отвод сил в Золотом и Петровском. Украинские войска несколько раз срывали процесс.

ВСУ, несмотря на все договоренности, продолжают обстреливать территории республик.