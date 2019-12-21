Кларксон составил рейтинг лучших и худших автомобилей 2019 года

Лондон, 21 декабря. Британский журналист и бывший ведущий популярной телевизионной передачи Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года. Рейтинг опубликовала газета The Times.

Среди машин, которые порадовали Кларксона в уходящем году, оказалась Audi R8 V10 Perfomance Quattro.

«За рулем этой машины сложно не осознать, что именно таким и должен быть суперкар», — отметил телеведущий.

Кроме того, Кларксон выделили новую Suzuki Jimny, отметив внедорожные характеристики этого автомобиля. Также в топ лучших машин по версии журналиста попали Ferrari 488 Pista, Range Rover Velar SVAutobiography, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Ford Mustang V8 GT Convertible. Помимо этого, в рейтинг вошли Mercedes-AMG A35 4Matic, Peugeot Rifter GT Line и Renault Megane RS Trophy, который напомнил журналисту катание на американских горках, сообщает «МИР24».

Одним из главных разочарований для Джереми Кларксона в 2019 году стал кроссовер BMW X5 xDrive 30d M Sport.

«BMW X5 оставил впечатление машины, в которой слишком много мелочей и нюансов было не учтено и не продумано», — пояснил телеведущий.

Также в список худших машин уходящего года по версии Кларксона вошли Audi TTS Roadster 2.0 quattro и Toyota GR Supra. Audi огорчила журналиста ощутимым шумом на больших скоростях, а Toyota, по мнению Кларксона, оказалась слишком «обычной».