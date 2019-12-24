Сирийский епископ рассказал о восстановлении церкви Девы Марии в Алеппо

Дамаск, 22 декабря. Жители сирийской провинции Алеппо празднуют открытие церкви Девы Марии — одной из самых старинных церквей армянских католиков. Епископ Бутрус Мараяти дал небольшое интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал, как восстанавливалось здание после завершения террористических атак, охвативших город Шахба.

«В Алеппо есть район, где находятся старые церкви города, принадлежащие разным христианским сектам. Это район аль-Ждейд. Иногда это место называют площадь Фархата. Все находящиеся в этом районе церкви были повреждены из-за минометных обстрелов», — заявил собеседник ФАН.

Среди этих церквей была и церковь Девы Марии, которая получила большую долю повреждений и разрушений. В период с 2013 по 2016 годы на здание упало порядка шести ракет, которые практически разрушили церковь — ведь она очень старая; церковь Девы Марии была построена еще в 1840 году.

«Эта прекрасная, красивая церковь, которая долгие годы служила верующим, но, увы, она не смогла спастись от рук преступников. Они ее разрушили. Однако нам удалось восстановить находящуюся рядом с ней школу аль-Иман, которая тоже является старым зданием, и она также была разрушена. Мы сначала решили восстановить школу, так как считаем, что «создание человека» важнее», — отметил Мараяти.

После того, как была закончена работа над школой, началось восстановление самой соборной церкви. Для того, чтобы вернуть здание в его довоенное состояние, епископ обратился за помощью к опытным мастерам и специалистам, которые смогли вернуть каждый камень на свое место. Все части церкви были восстановлены по старым архитектурным методам.