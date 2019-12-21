Военный бюджет США свидетельствует о стремлении продлить СНВ-3, считает Коротченко

Москва, 21 декабря. Военный бюджет США на 2020 год свидетельствует о том, что Вашингтон продолжает курс на конфронтацию с Россией, но в то же время говорит о возможности продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое мнение выразил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Американский закон об оборонном бюджете говорит о стремлении продлить это важнейшее соглашение. Я думаю, что оно будет отвечать интересам безопасности как России, так и США, да и всего остального мира», — сказал он.

Тем не менее, полагает эксперт, России придется считаться с развитием «всех элементов американской военной мощи», предусмотренным документом, который подписал президент США Дональд Трамп.

По мнению Коротченко, для Москвы важно сохранять баланс в мире, сдерживая США и не вступая с ними в гонку вооружений.

«Курс на конфронтацию, ужесточение политики США в отношении России совершенно очевидны, поскольку этот же бюджет увязывает и санкции против важнейших стратегических энергетических проектов, которые реализует Россия — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Теперь у американцев будет возможность введения санкций», — считает эксперт.

Напомним, ранее американский лидер подписал оборонный бюджет на 2020 год, включивший средства на «противодействие России», санкции против газовых магистралей «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также военную помощь Украине. Кроме того, документ обозначил продление американо-российского СНВ-3 в интересах США.

Подписанное в 2010 году соглашение об СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США договором в области ограничения вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что без этого соглашения в мире не останется ничего, сдерживающего гонку вооружений.