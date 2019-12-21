В РПЦ рассказали, когда верующему человеку можно взять кредит

Москва, 21 декабря. Верующие могут пользоваться услугами кредитования и делать банковские вклады, но им следует отказаться от рискованных банковских операций. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Представитель РПЦ напомнил о завете Иисуса Христа о том, что «нельзя служить богу и маммоне», а также о «запрете для клириков заниматься ростовщичеством». Иларион подчеркнул, что в соответствии с этими заветами не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно.

Он отметил, что нет ничего греховного в денежных вкладах. Однако нельзя брать кредит, когда нет понимания, как его платить. В такой ситуации человек может подставить всю семью, добавил Иларион, отмечает «Газета.ру».

«Кредит можно брать при условии, что у вас есть понимание, как вы его будете выплачивать», — заключил представитель РЦП.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда посоветовал недоброжелателям церкви научиться пользоваться «Яндексом» и Google. В несколько кликов в первых 20 ссылках можно увидеть и понять тот огромный объем работы, которую ведет Русская православная церковь», подчеркнул Легойда в интервью Федеральному агентству новостей.