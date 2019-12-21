Четырем подросткам предъявят обвинение после массового избиения полицейских в Апатитах

Апатиты, 21 декабря. Два полицейских пострадали в драке с подростками в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Обвинения после массового избиения предъявят четырем несовершеннолетним, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 20 декабря возле дома культуры, расположенного на улице Ленина, в котором проходила дискотека для школьников. По данным источника, сначала драка завязалась между несовершеннолетними. Полицейские, следившие за порядком, пытались разнять подростков, однако школьники повалили правоохранителей на землю и начали пинать ногами.

На помощь пострадавшим пришли росгвардейцы. Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, личности напавших на правоохранителей подростков установлены, сейчас их допрашивают следователи. Пострадавшие пройдут медицинское освидетельствование, после чего будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам специалисты установят тяжесть вреда, причиненного здоровью правоохранителей. По факту инцидента проводится проверка, процессуальное решение примут по ее результатам.