Большая пресс-конференция Владимира Путина. Тема недели. ФАН-ТВ

15-я юбилейная. Президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию в Москве. Без малого 4,5 часа откровенного разговора. Почти две тысячи российских и зарубежных журналистов — рекорд этого года.

Больше 70 вопросов по внутренней и международной повестке, запретных тем нет. И компетентные ответы первого лица государства, которые уже разлетелись на цитаты по всей планете. Марафон в режиме нон-стоп. Настоящий вызов для мировых лидеров: а вы вот так смогли бы? Сила духа и спортивная закалка нашего президента давно стали объектами зависти коллективного Запада. Не отсюда ли ноги растут у приговора WADA о недопуске России к грядущей Олимпиаде в Токио? Владимир Путин убежден: допинговый шантаж противоречит здравому смыслу и международному праву. Любое наказание должно быть индивидуальным и не ущемлять интересы «чистых» спортсменов. А решение WADA идет в разрез с Олимпийской хартией и носит откровенно политический оттенок.

«У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, еще дети почти. Какое они к допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока, ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно «зачистить» и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет», — сказал Владимир Путин, президент России.

Российскому президенту приходится сталкиваться и с неспортивным поведением в большой политике. В этом году его американский коллега Дональд Трамп демонстративно вышел из Парижского соглашения по климату, в то время как Россия, наоборот, к нему присоединилась.

Что, по мнению Путина, важно для нашей страны, где потепление идет быстрее, чем в среднем по планете. Кроме того, лидер Штатов благополучно похоронил договор о ракетах средней и меньшей дальности, а теперь гадает «быть или не быть» с продлением СНВ-3. А ведь это губительный путь прямиком к новому витку «холодной войны».

«Мы дали наши предложения, я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто продлить, просто взять и продлить действующее соглашение о СНВ-3. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — сказал президент России.

На фоне беспрецедентных, по мнению Путина, отношений России и Китая, в том числе и в сфере безопасности, Штаты успевают не только вести торговые войны с Пекином, но и вставлять палки в колеса российским экономическим проектам. Вашингтону как продавцу сжиженного газа не дает спокойно спать наш «Северный поток-2». Москва без ответа американские санкции не оставит, заверил Путин. А если США хотят поддержать Украину, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России.

Наша страна нацелена на диалог с Киевом, в частности, по достижению мира в Донбассе. Тому подтверждение — историческая встреча «нормандской четверки» в Париже после трехлетней паузы. Очередное признание незыблемости минских соглашений.

«Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный, потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский Основной закон, в Конституцию. Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом с помощью танков, артиллерии и авиации. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза «Донбасс порожняк не гонит» — она, знаете, конечно, хулиганская такая, бойцовская. Но она в душе у людей есть, там гордые люди живут», — ответил Владимир Путин.

Несмотря на разногласия с бывшими советскими республиками, а ныне суверенными государствами, Москва ждет их лидеров на торжествах по случаю 75-летия Великой Победы в следующем году. По убеждению Владимира Путина, это стало бы лучшим проявлением уважения к победившим фашизм предкам. Что особенно важно сейчас, когда попытки переписать историю доходят до откровенного маразма.

«Ведь это в документах прописано, в их документах, нацистской Германии: часть славянского населения использовать на работах, бо́льшую часть — за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении восточнославянского этноса — русских и тех же самых украинцев. Вот о чем шла речь. Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает! Вот о чем речь», — сказал лидер России.

Немало фантазеров в вольном стиле трактуют не только советское прошлое, но и период «лихих 90-х». Лучшей иллюстрацией любой эпохи, по мнению президента, могут стать конкретные цифры и неоспоримые факты.

Если Советский Союз был активным покупателем зерна в мире, то современная Россия — крупнейший поставщик пшеницы. Рост в сельхозпроизводстве — 46%. И это во многом «заслуга» антироссийских санкций. Русские не сдаются! Появились новые отрасли, в частности, в энергетике, построены три новых аэропорта, 12 вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс. И таких положительных примеров масса. Просто не надо стесняться их озвучивать.

«У нас сегодня один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция, как я уже сказал, 3,25. В 90-х годах 200 была и 300 процентов. Вы представляете, забыли уже просто это, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать и вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности. Вооруженные Силы, они во что превратились? А вспомним настроения в обществе, когда с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Тоже подзабыли? Но ведь это было, и совсем недавно. А потом выяснилось, что, оказывается, без Вооруженных Сил государство жить не может. И сейчас, я думаю, мы все гордимся уровнем развития наших Вооруженных Сил. Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире. Вот это все в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 90-х — начала 2000 годов, это само по себе подвигом можно назвать», — сказал Владимир Путин.

Главным достижением за годы своего руководства Владимир Путин считает внутреннюю стабильность в стране. Разумеется, проблем у новой России достаточно. И об этом Владимир Путин говорит с присущей ему откровенностью. Журналисты получают развернутые ответы из первых уст. Если тезисно: закон о суверенном Интернете вовсе не предполагает движение в сторону закрытия мировой паутины. Никакого железного занавеса.

Что с пенсиями? Они вырастут в следующем году почти на 7% — индексация вдвое превышает инфляцию. Борьба с бедностью остается приоритетной задачей государства. Противоречивый закон о домашнем насилии необходимо спокойно обсуждать в обществе, но насилие в семье в любом случае недопустимо. Нацпроекты — идут порой тяжело, но львиная доля задач выполнена, в частности, по расселению аварийного жилья в этом году. Ситуация в медицине: нужно поднимать зарплаты в соцсфере, что касается дефицита лекарств — мы не должны лишать людей возможности использовать зарубежные препараты, но нельзя забывать о развитии собственной отрасли. Наконец, скандальная «мусорная реформа». В этом направлении Россия делает первые шаги.

«Мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Но чего, мне кажется, не хватает, точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь нужно наводить элементарный порядок», — подчеркнул российский лидер.

Не обошлась предновогодняя пресс-конференция и без поздравлений в адрес президента с наступающим. Журналисты поинтересовались, станет ли сакральный для россиян день — 31 декабря — выходным. Владимир Путин не против. Главное, чтобы это решение не задело дачников, в случае, если придется сокращать майские праздники. Сам глава государства поздравит россиян уже совсем скоро, под бой курантов, по традиции — с телеэкранов большой страны.

А уже через полгода, опять же благодаря телевидению, выйдет на «Прямую линию» с народом. И это еще один недосягаемый формат для других мировых лидеров. Цель такого интерактивного общения — не рекорды по продолжительности эфира и восторженные отзывы в международной прессе. Главное для российского президента — услышать, что волнует соотечественников, и дать ответ.