Подольская призналась в сложных отношениях с Пугачевой

Москва, 21 декабря. Певица Наталья Подольская призналась, что с самого начала ее отношения с Примадонной Аллой Пугачевой были сложными.

Сейчас исполнительница является супругой музыканта Владимира Преснякова, бывшего мужа дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает», — цитирует Подольскую «Газета Кемерова».

Исполнительница вспомнила, как Пугачева говорила ей, что она «не доллар, чтобы всем нравиться», уточнил телеканал «360».

О личном отношении к одной из главных звезд российской эстрады певица не рассказала, добавив только, что та обладает очень мощной энергетикой и является по-настоящему большой личностью, с чем глупо спорить.

Свою музыкальную карьеру Подольская начинала в начале 2000-х на музыкальном телепроекте «Фабрика звезд», тогда ее творчеством руководила Примадонна. В 2010 году они несколько породнились, поскольку девушка вышла замуж за Преснякова. Но это не повлияло на взаимоотношения, артистки так и не стали общаться лучше, отметил портал «Подмосковье сегодня».

В середине декабря мать Владимира Преснякова Елена рассказала, что в своем время ее сын тяжело переживал расставание с Орбакайте. Она предположила, что пара распалась из-за того, что молодая артистка начала активно работать, в то время как ее сыну хотелось, чтобы девушка больше времени проводила с семьей. По ее словам, разочарование от разрыва отношений доводило музыканта до слез.

В отличие от Пугачевой Преснякова с любовью приняла Подольскую, как и предыдущих двух своих невесток.