Китай выразил протест США из-за пунктов о Тайване и Гонконге в оборонном бюджете

Пекин, 21 декабря. Китай выразил решительный протест США в связи с пунктами оборонного бюджета на 2020 год, касающимися поддержки митингующих в Гонконге и военного сотрудничества с Тайванем. Пекин призвал Вашингтон немедленно исправить эту часть документа, сообщил официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ю Вэньцзэ.

«Соответствующий законопроект содержит множество пунктов, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая. Они затрагивают вопрос Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Соответствующие пункты полны предубеждений и игнорируют факты. Китай в этой связи выражает острое недовольство и решительный протест», — заявил китайский дипломат.

Ю Вэньцзэ подчеркнул, что пункт о Тайване нарушает принцип «одного Китая», а также серьезно вредит отношениям КНР и США и несет угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе. По словам дипломата, вопрос Тайваня является внутренним делом КНР и не терпит вмешательств извне. То же самое касается и Гонконга.

Китайский дипломат отметил, что «план США по вмешательству во внутренние дела других государств под предлогом защиты демократии и прав человека никогда не увенчается успехом». Пекин призвал США «отказаться от мышления времен холодной войны».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом закон об оборонном бюджете, затрагивающий интересы РФ. В документ включили санкции, направленные против России, а также проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», пишет «ФедералПресс». Общий объем оборонного бюджета США в следующем году составит 738 миллиардов долларов, передает Infox.ru.