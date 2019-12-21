Motorola объяснила задержку выхода смартфона-раскладушки Razr

Нью-Йорк, 21 декабря. Motorola решила отложить выход нового смартфона-раскладушки Razr из-за повышенного спроса. Об этом говорится в заявлении американской компании.

Планировалось, что предзаказ гаджета откроют уже 26 декабря, а продажи телефона начнутся в январе наступающего года. Однако новинка вызвала такое внимание, что спрос быстро перерос прогнозы предложения.

«Motorola решила скорректировать сроки предпродажи и запуска Razr, чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос», — объяснили задержку в компании.

Представители Motorola пообещали, что существенного сдвига от первоначальной даты не произойдет.

Motorola slightly delays Razr preorder and launch timing due to high demand https://t.co/NsZG2n5z9i pic.twitter.com/nc4nVmr8fr — The Verge (@verge) 21 декабря 2019 г.

Напомним, Motorola презентовала складной смартфон в форм-факторе раскладушки Razr в ноябре. О том, что компания приступила к разработке эксклюзивного сгибающегося телефона вице-президент Motorola Дэн Дери заявил еще в феврале.

Гаджет будет иметь два экрана, один из которых сможет сгибаться. Для новинки выбрали процессор Snapdragon 710, смартфон будет обладать шестью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами внутренней.

Стоимость телефона, согласно предварительным данным, составит 1,5 тысячи долларов (около 93 тысяч рублей).