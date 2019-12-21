Появилось фото смертельного ДТП в Алтайском крае

Барнаул, 21 декабря. Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Косихинском районе Алтайского края, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Два легковых автомобиля Toyota Corona и ВАЗ-2105 столкнулись в Косихинском районе недалеко от деревни Кантошино. В результате лобового столкновения погибли пять человек – все, кто ехал в обеих машинах.

Ранее ФАН опубликовал видео последствий смертельной аварии в Ленинградской области. Два человека погибли при аварии с участием грузовика и шести легковых автомобилей на трассе «Скандинавия» в Ленобласти.