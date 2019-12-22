Сотрудничество России и Сирии в военно-морском пространстве. Политика России. ФАН-ТВ

На этой неделе прошли боевые учения двух государств в Средиземном море. ВМФ России и ВМС Сирии проведут также совместное маневрирование и артиллерийскую стрельбу.

Российская сторона направила на учения надводные корабли и самолеты с авиабазы «Хмеймим». От Сирии в подготовке примут участия корабли, которые ищут и уничтожают мины, и ракетные катера.

Практические цели учений связаны с устранением последствий терактов в порту Тартус, который является базой российского ВМФ в Сирии. Напомним, что из-за атак на Тартус в сентябре этого года погибло 30 человек, а 45 были ранены. На модернизацию порта в ближайшие четыре года планируется потратить полмиллиарда долларов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

В политической перспективе российско-сирийские учения обещают улучшение отношений между странами и эффективное сотрудничество против вооруженных формирований, которые совершают нападения на Сирию. Кстати, весь ход учений держал под надзором блок НАТО, корабли которого располагаются в Восточном Средиземноморье. Но вмешиваться в российско-сирийские маневры французский флот тактически не стал.

Отношения между Россией и САР решаются не только на море, но и на суше. Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В рамках встречи в швейцарском Берне как раз обсуждался сирийский вопрос. Детали разговора не уточняются. Министерство обороны РФ лишь обозначило круг обсуждаемых тем: стратегическая стабильность региона и предотвращение военных инцидентов. Но интересно, обсуждался ли вопрос того, что были найдены доказательства причастности США к распространению в Сирии ИГИЛ1 (запрещенная на территории РФ организация)? Подробнее о вмешательствах Вашингтона вы можете прочитать в расследовании Федерального агентства новостей.

«В условиях многополярного мира, когда Россия в первую очередь не должна являться для США угрозой, в большей степени Россию должны рассматривать как важную часть системы глобальной стабильности», — считает Ольга Дегтярева, кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС.

Переговоры, посвященные ситуации на Ближнем Востоке, продолжаются уже который год. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представительством Лиги Арабских стран, для обсуждения вопросов конструктивного взаимодействия.

Укрепление российско-арабских отношений важно для региона в целом. Йемен, Ливия, Израиль, Палестина и Сирия, не смогут восстановить мирную обстановку на территориях без помощи европейских стран, в том числе и России. Свою философию относительно воздействия на Ближний Восток Сергей Лавров высказал в рамках российско-арабского форума сотрудничества в апреле текущего года.

«Мы также едины в неприятии попыток вмешиваться во внутренние дела этих государств, высказались в пользу уважения их независимости, суверенитета и территориальной целостности в полном соответствии с принципами международного права», — подчеркнул Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

«Россия, конечно, одна из главных частей многополярного мира. Она обязана сыграть свою стратегическую компоненту. Потому что на сегодняшний день США, ЕС и Россия, как основа, которая обеспечивает стабильность в регионе», — говорит Ольга Дегтярева, кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС.

Во внутренней политике России тоже произошли изменения. На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал, что рост пенсий будет продолжаться и после 2024 года.

Так с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать на 6,6% больше, чем в текущем году. В то время как уровень инфляции будет в два раза ниже и составит 3,25%. Индексация пенсии будет проходить каждый год 1 января. Спланирована индексация на ближайшие годы, например, в 2021 она будет составлять 6,3%, а в 2022 году станет 5,9%.

Кроме того, президент России развеял слухи относительно новой пенсионной реформы, заявив, что данная инициатива даже не обсуждается.

1 Организация запрещена на территории РФ.