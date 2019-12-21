Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Европейские партнеры России обсудят с Минфином США санкции против «Северного потока — 2»

166
0 Оставить комментарий

Европейские партнеры России обсудят с Минфином США санкции против «Северного потока — 2»Москва, 21 декабря. Европейские партнеры России в субботу проведут консультации с Минфином США по санкциям в отношении газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку принятые Вашингтоном меры требуют разъяснений. Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — объяснил он, отвечая на вопрос о последствии ограничений.

По словам вице-премьера, говорить о рисках для проектов можно будет только по итогам встреч, когда станет понятна суть принятых Соединенными Штатами мер.

В ходе консультаций стороны обсудят санкции, введенные против газовых магистралей «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», предусмотренные законом об оборонном бюджете США.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров