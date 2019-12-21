Европейские партнеры России обсудят с Минфином США санкции против «Северного потока — 2»

Москва, 21 декабря. Европейские партнеры России в субботу проведут консультации с Минфином США по санкциям в отношении газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку принятые Вашингтоном меры требуют разъяснений. Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — объяснил он, отвечая на вопрос о последствии ограничений.

По словам вице-премьера, говорить о рисках для проектов можно будет только по итогам встреч, когда станет понятна суть принятых Соединенными Штатами мер.

В ходе консультаций стороны обсудят санкции, введенные против газовых магистралей «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», предусмотренные законом об оборонном бюджете США.