В Совфеде объяснили отказ WADA сотрудничать с СК РФ

Москва, 21 декабря. Отказ Всемирного антидопингового агентства (WADA) сотрудничать со Следственным комитетом РФ подтверждает необъективную позицию международной организации по отношению к Москве, заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.

СК РФ заявил о наличии доказательств того, что бывший руководитель антидопингового центра Григорий Родченков вносил изменения в электронную базу данных российских спортсменов. Однако WADA отказалось от сотрудничества и не дало Москве возможность провести экспертизу.

Морозов отметил, что в WADA должны были по меньшей мере рассмотреть имеющуюся у РФ информацию о подмене данных, проанализировать и подвергнуть экспертизе.

«Когда любую информацию, которая работает в пользу России, отвергают и при этом продолжают настаивать на виновности нашей страны, это свидетельствует о необъективности и единственном желании – во что бы то ни стало «наказать» Москву», — заявил Морозов в комментарии «ПолитРоссии».

Сенатор подчеркнул, что WADA в очередной раз продемонстрировало односторонний, «зашоренный» подход и политику двойных стандартов в отношении Москвы. Морозов напомнил, что в других странах тоже были допинговые скандалы, однако к ним почему-то не применяются санкции.

«Нас избрали в качестве «мальчика для битья» и пытаются всячески настоять на своей версии, упорно игнорируя все, что идет с этой версией вразрез», — подытожил сенатор.

В начале декабря исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде и Паралимпиаде. Указывалось, что на Игры смогут поехать только чистые спортсмены и выступать под нейтральным флагом.

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ранее заявил, что предъявленные WADA России обвинения — следствие махинаций бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.