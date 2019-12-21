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Forbes назвал Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года

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Forbes назвал Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года

Нью-Йорк, 21 декабря. Джоан Роулинг, британский автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере, возглавила список самых высокооплачиваемых писателей уходящего года по версии американского журнала Forbes.

Рейтинг специалисты издания составили по результатам подсчета доходов известной писательницы. Так, учитывались рекордные продажи билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, кассовые сборы от последней экранизации книги ее авторства, продажи 2,8 миллиона копий книг Роулинг, а также прибыль от тематических парков развлечений, которые посвящены истории о Поттере.

Таким образом, суммарный доход британской писательницы, сценаристки и кинопродюсера составил 92 миллиона долларов.

Forbes назвал Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года

Второе место досталось американскому писателю в жанре триллер и детектив Джеймсу Паттерсону. Широкую известность ему принесла серия романов об инспекторе Алексе Кроссе. Доход автора оценили в 70 миллионов долларов.

На третьей строке списка оказалась супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель. Бывшая первая леди Штатов получила 36 миллионов долларов с продаж своей книги «Становление».

Forbes назвал Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года

Ранее Forbes назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира 2019 года. Вторую строчку заняла глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, замкнула тройку спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Кроме того, Forbes опубликовал топ-рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. На первой строке оказалась американская певица Тейлор Свифт. За уходящий год ее доходы от альбома Lover, контракта с лейблом Republic Records, а также от самого кассового тура в истории США составили 185 миллионов долларов.

Источник: Forbes
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