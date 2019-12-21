Террористов ПНС Ливии лечат в Стамбуле – турецкие СМИ

Подконтрольных Правительству национального согласия Ливии (ПНС) террористов, получивших ранения в боях с Ливийской национальной армией (ЛНА), отправили на лечение в Турцию. По данным турецкой газеты Cumhuriyet, по крайней мере 600 ливийских боевиков сейчас находятся в Стамбуле.

Журналисты выяснили, что бойцов ПНС с переводчиками разместили в трех стамбульских отелях. Лечение в свою очередь они проходят в медицинских учреждениях, связанных с турецкой правящей Партией справедливости и развития.

Турецкому корреспонденту удалось пообщаться с одним из раненых террористов. В своей речи бандит жалуется, что боевики несут большие потери. Кто организовал и оплатил лечение, собеседник издания не знает.

Турция давно замечена в поддержке террористов так называемого ПНС Ливии с его «премьер-министром» Файезом Сарраджем. Анкара переправляет в Триполи боевиков, бежавших из сирийской провинции Идлиб после успешных операций Сирийской Арабской Армии по освобождению этой территории. При этом в ливийской столице и ее окрестностях так же воюют турецкие ЧВК и ССО.

Помимо этого, триполитанских боевиков обучают военные инструкторы, присланные из Турции. Вдобавок Анкара отправляет террористам так называемого ПНС вооружение и военную технику. Такие грузы переправляют по морю и воздуху.

Отметим, что недавно Турция решила узаконить свою поддержку для ПНС. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов отправить турецкие войска на помощь бандформированиям ПНС, которые сейчас противостоят антитеррористической операции ЛНА.

Напомним, что в Ливии ЛНА продолжает операцию «Аль-Карама», целью которой служит освобождение Ливии от террористов. Начатая в 2014 году кампания сейчас вошла в активную фазу: восток страны уже освобожден от джихадистов, захваченным остается только северо-запад Ливии и столица, где засели боевики ПНС. Накануне было заявлено, что ливийская армия готова освободить столицу за 72 часа.