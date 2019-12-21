Газзаев назвал обвинения WADA результатом махинаций Родченкова

Москва, 21 декабря. Предъявленные WADA России обвинения — следствие махинаций бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявил заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

В субботу СК России сообщил, что получил доказательства вмешательства Родченкова в электронную базу LIMS удаленно из другой страны​​​. Полученные следствием материалы указывают на намеренное внесение Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу для искажения параметров и показателей допинг-проб спортсменов, представляющих Россию, добавили в ведомстве.

По мнению Газзаева, работа СКР по уголовному делу Родченкова расставила все точки над «i». CAS, как считает депутат, должен обратить внимание на данные Следственного комитета России, которые «проливают свет на истину».

«Мы получаем подтверждение того, что решения WADA в отношении России политизированы. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — сказал Газзаев в беседе с РИА Новости.

В начале декабря исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участиях в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде и Паралимпиаде. Указывалось, что на Игры смогут поехать только чистые спортсмены и выступать под нейтральным флагом.