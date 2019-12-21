Депутат Госдумы назвал нового посла Украины в США жертвой теории заговоров

Москва, 21 декабря. Новый украинский посол в США Владимир Ельченко стал жертвой теории заговоров против России, об этом свидетельствует его заявление о «скрытом влиянии» Москвы на деятельность ООН. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Украинский посол в США стал жертвой теории заговоров. Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает «русский след» и, наверное, даже ночью ищет под подушкой «руку Москвы», — предположил Бальбек, комментируя высказывание дипломата РИА Новости.

Парламентарий также задался вопросом о целесообразности назначения Ельченко на такую высокую и ответственную должность.

Бальбек выразил мнение, что Киев считает все страны, поддерживающие Москву, «вассалами России», а единственной правильной позицией — свою, украинскую.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом страны в США Владимира Ельченко, освободив его от обязанностей постпреда Киева при ООН, напоминает НСН. Также новый представитель Украины в Америке был освобожден от обязанностей государственного посла на Ямайке, которые выполнял параллельно.

В новой должности Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, представляют «агентурную сеть», являясь «тайными или явными» сотрудниками ФСБ, передает телеканал «360». Он убежден, что с помощью этих людей Россия «скрыто влияет» на работу международной организации.