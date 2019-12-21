На Украине заявили о возможности продления транзитного контракта с Россией

Киев, 21 декабря. Киев и Москва заключат транзитный контракт на пять лет, который предусматривает опцию его продления на десять лет. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

По его словам, украинская сторона сделала «практически невозможные вещи» — за три месяца договорилась о транзите ресурса.

«Мы договорились о транзите [газа] на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет», — сказал министр.

Оржель подчеркнул, что также будет увеличен тариф на транзит российского газа через территорию Украины. По его словам, такое понимание есть у обеих сторон. Министр при этом не уточнил, о каком именно росте идет речь.

Отметим, что устанавливает тариф на транспортировку украинская Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Предполагалось, что регулятор назовет его до 26 декабря.

Напомним, на прошедших в четверг в Берлине переговорах представители Москвы и Киева согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений в газовой сфере. Накануне стороны подписали документ.

Срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Стороны долгое время не могли согласовать детали сделки. Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.