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Астролог дала прогноз роману Бузовой с блогером

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Астролог дала прогноз роману Бузовой с блогером

Москва, 21 декабря. Отношения российской певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна волнуют поклонников артистки. Ведический астролог Яна Ваганова рассказала о совместимости Бузовой и Манукяна.

Астролог отметила, что Бузова является лунным ведическим Тельцом, а Манукян — лунный ведический Стрелец. Эти знаки не очень подходят друг другу, считает Ваганова.

«При совместимости двух гороскопов мы видим, что у ребят будут сложности на уровне общения, не будет душевной теплоты и взаимопонимания, когда партнеры идут навстречу друг другу, нет щедрости друг к другу в чувствах и слабая сексуальная совместимость», — рассказала астролог в комментарии Пятому каналу.

Ваганова добавила, что союз Бузовой и Манукяна принесет материальные результаты, но в конечном итоге даст болезненность и отток энергии. Астролог посоветовала Бузовой в очередной раз не поддаться минутной слабости.

Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выбрали себе будущих супругов в финале шоу «План Б». В эфире телешоу резидент Comedy Club и российская певица помогают найти друг другу спутников жизни. Перед знаменитостями стоит сложная задача ― сделать окончательный выбор между двумя главными претендентами.

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