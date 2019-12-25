Боевики атакуют нефтяной сектор в сирийской провинции Хомс

Дамаск, 22 декабря. Террористические группировки атаковали нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хомс. Нападению также подверглась станция «Ар-Райян», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В комментарии ФАН министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем сообщил, что в результате теракта было серьезно повреждено производственное оборудование. По его словам, нападения на нефтяные объекты происходят на постоянной основе.

Команда пожарных прибыла на место происшествия в первые же минуты, добавил Ганем. Огонь был быстро локализован. В данный момент бригада ремонтников пытается восстановить поврежденное оборудование.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Стоит отметить, что накануне вечером незаконные вооруженные группировки также напали на одну из буровых установок.

Не так давно министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о введении в эксплуатацию скважин Шурейфа-2 и Шурейфа-104 с месторождений, расположенных в окрестностях восточного Хомса. Источник в министерстве сообщил, что линии были построены в рекордно короткие сроки — всего за 15 дней. В первую очередь для того чтобы удовлетворить растущий спрос на газ для электростанций, большая часть которых уже вернулась к нормальной работе.