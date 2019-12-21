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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Москва, 21 декабря. Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.

По его словам, изначально он даже не рассматривал Асмус на главную женскую роль, но актриса сам настояла на участии в кастинге, который с успехом прошла.

«Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась», — указал Шипенко.

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Он добавил, что постельная сцена очень тяжело далась — Асмус и ее партнер — Иван Янковский — не порноактеры, поэтому на площадке всем было непросто.

«Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — сказал Шипенко в беседе с StarHit.

После выхода фильма «Текст» на Асмус обрушилась критика из-за откровенной сцены. Многие зрители стали требовать лишить знаменитость родительских прав, что стало полной неожиданностью для самой актрисы и членов съемочной группы. Многие коллеги вступились за 31-летнюю звезду, напомнив, что она актриса.

Супруг актрисы, комик Гарик Харламов не стал возражать против съемок, прекрасно понимая, как важен для его жены «Текст».

Источник: StarHit
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