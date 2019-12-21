Ханука 2019: что за праздник, когда отмечают, зажигание свечей, угощения и подарки

С вечера 22 декабря до вечера 30 декабря евреи будут отмечать Хануку — праздник огней или праздник света, установленный в память об очищении Иерусалимского храма от язычников в 164 году до нашей эры. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ханука в переводе с иврита означает «освящение, очищение» и празднуется в течение восьми дней, начиная с 25 числа третьего месяца еврейского года — кислева.

История праздника

Иерусалимский храм был центром религиозной жизни евреев между X веком до нашей эры и I веком нашей эры. Когда Иудею захватили греки, они поначалу уважительно относились к Храму, но в 169 году до нашей эры Иерусалимский храм был разорен, а затем и осквернен сирийским царем Антиохом IV Эпифаном — он поставил на жертвенник всесожжения небольшой алтарь Зевса Олимпийского.

Освободить Иерусалим от греко-сирийских захватчиков взялась немногочисленная повстанческая армия под предводительством семьи Маккавеев. На это у них ушло три года, которые доказали, что сила духа и возвышенные цели порой имеют решающее значение.

25 кислева 164 года до нашей эры войско Иегуды Маккавея освободило главную святыню Иерусалима. Храм очистили от скверны, обновили утварь и возобновили зажигание меноры — семисвечника, который являлся частью священной утвари иудеев.

Согласно преданию, зажечь менору было непросто, поскольку не было чистого ритуального масла, а того, что отыскалось, должно было хватить лишь на один день горения свечей. Но произошло чудо — менора горела восемь дней. Именно столько времени потребовалось на изготовление нового ритуального масла. Поэтому Ханука или, как ее еще называют, праздник свечей, отмечается восемь дней.

Традиция зажигания свечей

В память о возобновлении зажигания меноры в Иерусалимском храме евреи в течение восьми дней Хануки каждый вечер после появления звезд зажигают в своих домах свечи в специальных подсвечниках — ханукиях. В первый день положено зажигать одну свечу, во второй — две свечи, в третий — три и так до восьми свечей в восьмой день. При этом зажигать эти свечи необходимо специальной свечой, которая называется шамаш. Ее используют все восемь дней. Общее число свечей, используемых во время Хануки, — 44. Евреи говорят, что «немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

Праздничный стол

Несмотря на то, что в Хануку евреям не предписывается устраивать застолья, многие все-таки стараются накрыть праздничный стол. А главным угощением на нем оказываются картофельные оладьи (латкес) и сладкие пончики с вареньем или повидлом (суфганийот). Их обжаривают в растительном масле, символизирующем то самое чистое ритуальное масло, которого хватило на восемь дней горения меноры в Иерусалимском храме после изгнания из него язычников.

Деньги в подарок

Ханука в школах Израиля совпадает с каникулами и считается детским и «самым веселым» праздником. В него принято дарить детям деньги. Существует даже такое понятие как ханукальные деньги. А еще в эти дни детям могут подарить ханукальный волчок или дрейдл. Он представляет собой четырехгранник, на сторонах которого написаны буквы «Нун», «Гимел», «Хэй» и «Пэй» — это первые буквы выражения «Чудо великое было здесь» (если вы находитесь в Израиле) либо «Чудо великое было там» (если вы находитесь в любой другой стране). Игра в ханукальный волчок заключается в том, чтобы выполнять определенные действия с «банком», состоящим из мелких монет, в зависимости от того, какая буква вам выпала на дрейдле.