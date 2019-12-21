«Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют судебные претензии до 29 декабря

Москва, 21 декабря. Корпорация «Газпром» урегулирует судебные претензии с украинским «Нафтогазом» до 29 декабря. Об этом сообщили в российской компании.

В «Газпроме» рассказали, что к этой дате также будут урегулированы антимонопольные претензии с украинским правительством.

«Претензии АМКУ (Антимонопольного комитета Украины. — Прим. ФАН) составляют 171,9 миллиарда гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 миллиарда долларов», — сообщили в российской корпорации.

Напомним, вечером 20 декабря был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как ранее сообщил гендиректор российской корпорации Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров, передает НСН. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, глава «Газпрома» сообщил, что новое соглашение подразумевает «отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», пишет «Газета.ру». По словам Миллера, это поможет восстановить баланс интересов. Также было решено, что «Газпром» выплатит украинской стороне около трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает телеканал «360».