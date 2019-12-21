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Украина надеется при помощи США получить летальное оружие

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Украина надеется при помощи США получить летальное оружие

Киев, 21 декабря. Помощь, выделенная США, позволит Украине получить летальное оружие. О планах Киева сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя военную помощь Киеву в размере 300 миллионов долларов.

Глава Минобороны Украины надеется получить при помощи США новое вооружение, в частности летальное оружие.

«Это дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты», — заявил Загороднюк в своем Telegram-канале.

Украина надеется при помощи США получить летальное оружие

Примечательно, что ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США заставила демократов в Палате представителей Конгресса убрать из оборонного бюджета на 2020 год пункт о срочной военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. По данным издания, демократам угрожали наложением президентского вето и приостановкой работы правительства.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Федеральному агентству новостей связал произошедшее с заключением соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Парламентарий считает, что Вашингтон теперь не видит смысла поддерживать Киев.

Источник: Telegram-канал Андрея Загороднюка
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