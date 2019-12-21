Муж Собчак пришел на показ в неподобающем виде

Москва, 21 декабря. Режиссер Константин Богомолов и его супруга, телеведущая Ксения Собчак посетили премьерный показ российской исторической драмы «Союз спасения» Андрея Кравчука. Богомолов пришел на премьеру в неподобающем виде.

Богомолов опубликовал в Instagram снимок с кинопоказа, где запечатлен вместе с супругой. Для мероприятия Собчак выбрала белый костюм с золотой бахромой и дополнила образ ярким макияжем и необычной прической.

Однако ее муж подошел к выбору образа куда проще и заявился на показ в сером мешковатом свитере с белыми полосками.

Ранее мать Собчак Людмила Нарусова призналась, что ее дочь не живет с Богомоловым. По ее словам, журналистка переехала со своим сыном к ней в дом. Блогер Лена Миро резко высказалась о гостевом браке Собчак и Богомолова. Она убеждена, что ведущая не собиралась съезжаться с новым супругом и оставила сына на матери и нянях, чтобы спокойно заниматься своими делами. Миро уверена, что Собчак отправила Платона и его нянь к бабушке, а сама живет, «таскаясь по презентациям и другим пьянкам».