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Соседка «лубянского стрелка» рассказала о жизни его семьи

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Соседка «лубянского стрелка» рассказала о жизни его семьи

Москва, 21 декабря. Соседка «лубянского стрелка» Юлия Самсонова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как жила семья Евгения Манюрова.

Никто бы не заподозрил в 39-летнем Евгении Манюрове человека, который способен взять в руки оружие и из подмосковного Подольска поехать на Большую Лубянку расстреливать сотрудников ФСБ, утверждает соседка стрелка Юлия Самсонова.

«Мы сами в шоке, — говорит она. — Мы все в этом дворе выросли, вместе гуляли, играли в песочнице».

Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте (Евгений был младше), Юлия помнит его по детским временам. Дальше особенно не общались, но всегда пересекались в общем доме: Манюров жил с мамой, бабушкой и дедом.

«Семья была дружная, непьющая, — вспоминает Самсонова. — Мама Света работала в ТЦ «Остров», он, вроде, на юриста учился, потом работал. Бабушка, когда жива была, часто выходила его встречать, ждала во дворе. «Сейчас Женечка мой придет, пойдем», — говорила. Теплые у них были отношения, да и с мамой никогда не ругались вроде».

Соседка «лубянского стрелка» рассказала о жизни его семьи

По словам Юлии, одинокий образ жизни Евгения никто не осуждал, в дела семьи никто из соседей не лез: не женат, ну и ладно, бывает, что не сложилось.

«Не видела его никогда ни с девушкой, ни с женщиной, — говорит соседка. — Всегда один и в магазин ходил, и на учебу, и на работу, и домой… К нему тоже никто не приходил».

Жила семья небогато, говорит Самсонова. Машины у Манюрова никогда не было, и как он доехал с оружием до центра Москвы, соседи даже не предполагают.

Напомним, вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Источник: Федеральное агентство новостей
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