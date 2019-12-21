Соседка «лубянского стрелка» рассказала о жизни его семьи

Москва, 21 декабря. Соседка «лубянского стрелка» Юлия Самсонова рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как жила семья Евгения Манюрова.

Никто бы не заподозрил в 39-летнем Евгении Манюрове человека, который способен взять в руки оружие и из подмосковного Подольска поехать на Большую Лубянку расстреливать сотрудников ФСБ, утверждает соседка стрелка Юлия Самсонова.

«Мы сами в шоке, — говорит она. — Мы все в этом дворе выросли, вместе гуляли, играли в песочнице».

Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте (Евгений был младше), Юлия помнит его по детским временам. Дальше особенно не общались, но всегда пересекались в общем доме: Манюров жил с мамой, бабушкой и дедом.

«Семья была дружная, непьющая, — вспоминает Самсонова. — Мама Света работала в ТЦ «Остров», он, вроде, на юриста учился, потом работал. Бабушка, когда жива была, часто выходила его встречать, ждала во дворе. «Сейчас Женечка мой придет, пойдем», — говорила. Теплые у них были отношения, да и с мамой никогда не ругались вроде».

По словам Юлии, одинокий образ жизни Евгения никто не осуждал, в дела семьи никто из соседей не лез: не женат, ну и ладно, бывает, что не сложилось.

«Не видела его никогда ни с девушкой, ни с женщиной, — говорит соседка. — Всегда один и в магазин ходил, и на учебу, и на работу, и домой… К нему тоже никто не приходил».

Жила семья небогато, говорит Самсонова. Машины у Манюрова никогда не было, и как он доехал с оружием до центра Москвы, соседи даже не предполагают.

Напомним, вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).