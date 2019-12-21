МИД РФ ответил на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 21 декабря. Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя санкции США против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы»», — отметили в ведомстве.

В российском МИД подчеркнули, что фактически американский закон принят не в целях содействия в обеспечении жителей Европы энергоносителями по приемлемым ценам, а ради лишения их гарантированных источников такого снабжения конкретно из России.

Дипломаты указали, что в решении США «прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ», который обходится ей значительно дороже трубопроводных поставок из РФ, а также заметили, что Вашингтон «ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды» не жалеет никого, в том числе ближайших партнеров по НАТО.

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», — заявили в МИД.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом закон об оборонном бюджете, предусматривающий введение антироссийских санкций, которые предусматриваются, в частности, в отношении компаний, занимающихся укладкой газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Вашингтон выступает против реализации «Северного потока — 2», так как стремится продвинуть в Европу собственный сжиженный природный газ (СПГ), который весьма невыгоден для европейских потребителей.

Принятые санкции и реальная угроза проекту уже вызвали возмущение высшего политического руководства Германии, являющейся главным лоббистом этого трубопровода, поскольку его конечная точка находится в ФРГ, передает Infox.ru. В стране посчитали американские санкции вмешательством во внутренние дела Европы, немецкий канцлер Ангела Меркель резко раскритиковала решение США и пообещала обсудить этот вопрос.