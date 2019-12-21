Сирия, 21 декабря. Террористы ИГИЛ1* атакуют нефтегазовые комплексы на востоке провинции Хомс. Сирийская армия продвигается к городу Джиср-аш-Шугур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба, по неподтвержденным данным потеряли в Латакии несколько человек в результате обстрела со стороны радикалов, в Хаме лишилась трех членов союзного ополчения.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в установке мины в Хаме, совершили за последние сутки три нападения на объекты нефтегазового комплекса на востоке Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает линии обороны сирийской армии в горных районах Латакии и в Идлибе, была отрезана на юге Идлиба от путей снабжения.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников, которые укрываются в горных районах и пещерах. В районе поселка Аль-Хадад отмечаются ракетные обстрелы, о чем сообщает новостной портал Halab Today. Позднее боевики «вооруженной оппозиции» заявили, что им будто бы удалось успешно отразить попытку проникновения правительственных сил за линии их обороны. Радикалы утверждают, что в результате перестрелки им якобы удалось убить несколько солдат САА и союзных сил, а также тяжело ранить еще нескольких. Официального подтверждения потерь сирийской армии на данном направлении пока не поступало.

Провинция Хомс

На востоке Хомса террористы «Исламского государства» совершили еще одно нападение. Как сообщает РИА Новости, террористы атаковали рабочих нефтеперерабатывающего завода «Ар-Раян». Самому заводу нанесен материальный ущерб. На место происшествия уже отправлена бригада ремонтников и пожарные машины. Некоторые источники утверждают, что атака была совершена с помощью беспилотников. За последние 48 часов, это уже третья атака на объекты нефтегазового комплекса в центральной части страны, сообщает официальное сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

Провинция Идлиб

Линия разграничения сторон на юге Идлиба продолжает смещаться к ключевому городу Джиср-аш-Шугур. Как сообщает агентство Masar Press Net, продвижение Сирийской арабской армии (САА) с воздуха поддерживают вертолеты ВВС Сирии, которые обстреливают места скопления джихадистов «Тахрир аш-Шам» у поселка Наджия и Аль-Кинда. Точечные удары были также нанесены по опорным пунктам джихадистов у поселка Хан-ас-Субуль, а также по путям снабжения радикалов, тем самым отрезая их от возможного подкрепления.

Источник также сообщил, что за последние сутки десять турецких военных конвоев вошли на территорию Идлиба через погранпереход Кафр-Лусин на севере провинции и направились к наблюдательным пунктам армии Турции.

Провинция Хама

В приграничных районах с провинцией Идлиб ВВС Сирии также совершили боевые вылеты в районы контроля радикалов «Тахрир аш-Шам». Вертолеты ВВС Сирии нанесли точечный удары по укрепления джихадистов у поселка Сармания. Информация о потерях боевиков пока что уточняется.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, три бойца из числа добровольческого ополчения «Национальной обороны» погибли при взрыве противопехотной мины в окрестностях поселка Атрия. Как указывает источник, в регионе в последнее время отмечались и ранее нападения на членов правительственной армии и союзных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.