Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии

Сирия новости 21 декабря 16.30: террористы атакуют нефтяные объекты, сирийская армия продвигается в Идлибе

507
0 Оставить комментарий

Сирия новости 21 декабря 16.30: террористы атакуют нефтяные объекты, сирийская армия продвигается в Идлибе

Сирия, 21 декабря. Террористы ИГИЛ1* атакуют нефтегазовые комплексы на востоке провинции Хомс. Сирийская армия продвигается к городу Джиср-аш-Шугур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба, по неподтвержденным данным потеряли в Латакии несколько человек в результате обстрела со стороны радикалов, в Хаме лишилась трех членов союзного ополчения. 

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в установке мины в Хаме, совершили за последние сутки три нападения на объекты нефтегазового комплекса на востоке Хомса. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает линии обороны сирийской армии в горных районах Латакии и в Идлибе, была отрезана на юге Идлиба от путей снабжения. 

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников, которые укрываются в горных районах и пещерах. В районе поселка Аль-Хадад отмечаются ракетные обстрелы, о чем сообщает новостной портал Halab Today. Позднее боевики «вооруженной оппозиции» заявили, что им будто бы удалось успешно отразить попытку проникновения правительственных сил за линии их обороны. Радикалы утверждают, что в результате перестрелки им якобы удалось убить несколько солдат САА и союзных сил, а также тяжело ранить еще нескольких. Официального подтверждения потерь сирийской армии на данном направлении пока не поступало.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

На востоке Хомса террористы «Исламского государства» совершили еще одно нападение. Как сообщает РИА Новости, террористы атаковали рабочих нефтеперерабатывающего завода «Ар-Раян». Самому заводу нанесен материальный ущерб. На место происшествия уже отправлена бригада ремонтников и пожарные машины. Некоторые источники утверждают, что атака была совершена с помощью беспилотников. За последние 48 часов, это уже третья атака на объекты нефтегазового комплекса в центральной части страны, сообщает официальное сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства нефти и минеральных ресурсов страны.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Линия разграничения сторон на юге Идлиба продолжает смещаться к ключевому городу Джиср-аш-Шугур. Как сообщает агентство Masar Press Net, продвижение Сирийской арабской армии (САА) с воздуха поддерживают вертолеты ВВС Сирии, которые обстреливают места скопления джихадистов «Тахрир аш-Шам» у поселка Наджия и Аль-Кинда. Точечные удары были также нанесены по опорным пунктам джихадистов у поселка Хан-ас-Субуль, а также по путям снабжения радикалов, тем самым отрезая их от возможного подкрепления.

Источник также сообщил, что за последние сутки десять турецких военных конвоев вошли на территорию Идлиба через погранпереход Кафр-Лусин на севере провинции и направились к наблюдательным пунктам армии Турции.  

Провинция Хама

Провинция Хама

В приграничных районах с провинцией Идлиб ВВС Сирии также совершили боевые вылеты в районы контроля радикалов «Тахрир аш-Шам». Вертолеты ВВС Сирии нанесли точечный удары по укрепления джихадистов у поселка Сармания. Информация о потерях боевиков пока что уточняется.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, три бойца из числа добровольческого ополчения «Национальной обороны» погибли при взрыве противопехотной мины в окрестностях поселка Атрия. Как указывает источник, в регионе в последнее время отмечались и ранее нападения на членов правительственной армии и союзных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров